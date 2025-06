Oh oh oh, als er ook geen ijs ligt

Wij hadden hem even gemist maar er is dus een SCHISMA ontstaan in het noorden des lands. De Friezen zijn woest, en ditmaal niet op een paar demonstranten uit de Bijlmermeer maar op de andere noorderlingen. Deze week stapte Friesland uit de lobbygroep 'Sterk Noord Nederland', onderdeel van het Samenwerkingsverband Noord Nederland. De Friezen voelden zich in de lobby geslachtofferd door 'Groningse dominantie' (ook wel Big Metworst Energy, red.) en het mislopen van de Lelylijn terwijl Drenthe en Groningen van kabinet Schoof de Nedersaksenlijn kregen vormde misschien wel DE DRUPPEL. Het is op zijn minst een verrassend geluid voor veel Drenten en Grunnegers, die zich van oudsher juist vaak het ondergeschoven kind voelen ten opzichte van de ijdele Friezen. "Als Friesland iets wil, moet het eerst over Groningen, Drenthe, Groningen, Emmen en Assen", klaagt de Friesee Nationale Partij. Eerder werd al het jaarplan van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) afgekeurd door de Friezen, die boos waren dat slechts een vijfde van de te verdelen miljoenen in Friesland werd geïnvesteerd. De Friezen gaan met de 3 ton die normaal in de gezamenlijke lobby werd gepompt nu zelfstandig aan de slag. Nou jongens, Súkses! Of zo.