Dat kwam omdat hij last had van maagklachten, die hij probeerde weg te masseren nadat hij zijn broek had losgemaakt. Hij reed trouwens toevallig op een vreemde route omdat hij wilde controleren of zijn band lek was. En hij zei tegen de trucker die hem een minuut lang bezig zag dat hij moest pissen. En hij droeg toevallig een huidkleurig t-shirt en had toevallig de binnenverlichting aan om te controleren of er geen bloed op zijn kleding zat. En er zijn dan misschien geen medische verklaringen die de beweringen van Schuiling bevestigen, en er is ook eerder een incident geweest dat agenten hem deels ontkleed rond zagen rijden op een parkeerplaats en sommeerden weg te gaan, maar toen had hij natuurlijk ook een pijnaanval. Erg flauw dus dat hij door de minister gedwongen werd af te treden, en nog flauwer dat de Officier van Justitie hem niet gelooft.

UPDATE: Rechter veroordeelt Schuiling tot 250 euro boete