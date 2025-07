Als het klinkt als genocidaal geweld, eruitziet als genocidaal geweld en aanvoelt als genocidaal geweld, dan is het hoogstwaarschijnlijk genocidaal geweld, en dat brengt ons bij het lot van een aantal nietsvermoedende yuppen uit de randstad. Die mensen willen natuurlijk gewoon in Amsterdam of Utrecht wonen, desnoods Den Haag, en als het echt niet anders kan in Rotterdam, maar dat blijkt helemaal niet te kunnen, en dus komen ze uit bij, hou je vast, Groningen. GADVERDAMME. En dus niet vrijwillig hè, maar noodgedwongen. Die mensen kunnen geen kant op. Groningen. Eens even kijken. Wat heb je daar? De Martinitoren. Het Groninger Museum (saai!). Die Hortus Botanicus, maar die zit in godvergeten Haren, moet je nog de stad voor uit ook. De Z-Side, pfff. Plato, maar dat is inmiddels ook een beetje een stoffige afwerkplek voor groezelige vrijgezelle mannen van boven de veertig. Ja die kroegen zijn lang open maar kijk wat voor mensen er aan de bar zitten. Schmutzig! De Grote Markt nou poeh poeh het is een markt en hij is groot. Jezus Christus, Groningen. Heb je jarenlang communicatiewetenschap gestudeerd en al die tijd braaf D66 gestemd en als puntje bij paaltje komt mag je met inboedel en al op transport naar het Hoge Noorden. Let wel: een enkeltje. Wat heeft het leven dan nog voor zin?