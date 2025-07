Van alle lullig plekken waar je kan verdrinken is een klein zwembadje (meestal nog in een veel te kleine tuin ook) wel de allerlulligste plek. Kijk verdrink je naast een Orka in SeaWorld, in de Middellandse Zee naast Greta Thunberg, in onze eigen Noordzee, de Niagara Falls, in een bad vol met je eigen tranen of bij slootje springen, dan heb je hebben je nabestaanden in ieder geval nog een goed verhaal aan je overgehouden. Helemaal lullig en eerlijk gezegd ronduit verdrietig wordt het als er een kind in zo'n zwembadje verdrinkt: "Tussen 2007 en 2022 verdronken in de VS zo negen kinderen van tussen de 22 maanden en 3 jaar oud. Ze waren in het zwembad beland en konden er niet op tijd worden uitgehaald. In Canada zijn geen verdrinkingsdoden bekend." En precies daarom worden 5,2 miljoen van die swimming pools of death, met van die prachtige compressiebanden aan de buitenkant, teruggeroepen in de VS en Canada. Het zal maar levens redden. Doden door deze zwembadjesterreur blijven zijn ons vooralsnog bespaard gebleven, ook al worden die krengen hier gewoon verkocht. Maar ja, wat nu hip is in de VS is meestal 2 jaar later hip in Nederland. Wees dus vast gewaarschuwd voor 2027.