Vapen is roken voor mensen zonder mentaliteit en aangezien de jeugd van tegenwoordig de ruggengraat van een banaan heeft, is het reuze populair onder de kinderen. Maar: ze kunnen er niks van. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er het afgelopen jaar zeker 14 kinderen in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege vapen. "De meesten van hen waren ernstig ziek. Zo kreeg een 16-jarige jongen onlangs een zware longbloeding en moest een 15-jarig meisje worden opgenomen op de intensive care." Dan ben je dus een ontzettende sukkel. Je moet namelijk zo'n vape-apparaat niet in je mond steken, maar in de prullenbak mikken. Vapen staat tot roken zoals de fatbike staat tot autorijden: je kunt er honderd keer op wijzen dat het minder schadelijk is, maar onderaan de streep is het vooral oneindig veel triester. "Er wordt wel steeds meer bekend over wat er precies in vapes zit en hoe schadelijk dat is. Zo ontdekte RTL Nieuws eerder al dat de vapes van Nederlandse kinderen bomvol gif en lood zitten. En dat er veel meer nicotine in zit dan wettelijk is toegestaan." Lekker blijven hijsen lui.