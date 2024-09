Van april t/m juli 2024 waren er 115 Fatbike-ongevallen. En zoals de wetenschapsredactie van De Telegraaf opmerkt is dat een toename van FACTOR 23 vergeleken met het voorjaar van 2023, namelijk 5, toen er nog bijna geen fatbikes rondreden. Ook opmerkelijk: de helft van de slachtoffers is tussen de 12 (!) en 15 jaar oud en 60% had "ernstig letstel" zoals "hersenletsel of gecompliceerde breuken" bij zowel bestuurders als omstanders, maar de daadwerkelijke cijfers zijn dus niet eens bekend.

"De cijfers van VeiligheidNL zijn gebaseerd op informatie van veertien van de 83 spoedeisende hulpafdelingen in Nederland. Ook wordt niet altijd het type fiets genoteerd als iemand met letsel in het ziekenhuis komt. Het werkelijke aantal incidenten ligt dus veel hoger. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren steeds meer fatbikes verkocht, waardoor het aantal incidenten automatisch stijgt." Op basis van de beschikbare cijfers ligt het werkelijke aantal mogelijk rond de 700 ongevallen.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer of het opstaat tegen genocide middels een helmplicht en minimumleeftijd.