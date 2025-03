We stellen alleen maar vragen

A: Die Miele vonden ze maar niks

B: Gekregen van D66

C: Rijwielhandel Kaag & Co

D: Hee, de WOZ is weer omhoog

E: Krijgen ze gratis, bij een NL-paspoort

F: Ingezameld door Tineke Ceelen

G: Straatprijs Postcodeloterij

F:abertje Fabertje, wat doe je nu?