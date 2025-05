De kermis in Sint Annaparochie, Friesland. Een feest voor alle leeftijden, mits de mensen van die leeftijden houden van chaos, geweld, bloed, spuug en andere ongeregeldheden. Vorig jaar ging het helemaal mis. Lokale jongelui kregen het aan de stok met lokale amv'ers, oftewel alleenstaande minderjarige vreemdelingen - een probleem is in dit land geen probleem tot er een afkorting voor wordt verzonnen. Bij de ruzie werden uiteindelijk 3 jongeren (18, 20 en 22 jaar) uit het dorp neergestoken, een van hen moest nadien met spoed worden geopereerd. De daders werden overgeplaatst naar een andere locatie, maar ook de resterende azc-jongeren zijn volgens de inwoners van Sint Annaparochie geen gezellige lieverds. Zo ontstond er in januari opnieuw een heftige knokpartij tussen de amv'ers en de Friese jeugd, ditmaal in een bus. Hommeles dus. Of, zoals de Leeuwarder Courant het verwoordt: "Sindsdien worden in zowel Sint Annaparochie als het naburige Sint Jacobiparochie alle frustraties over met name jonge vluchtelingen openlijk benoemd." Wat wordt er dan zoal BENOEMD? Nou, gevallen van aanranding en intimidatie waardoor meisjes niet meer alleen door het dorp durven te reizen en de kleedkamers bij de sportclub op slot gaan, en diefstallen bij de Sint Annaparochiaanse winkeliers. Tjongejonge, je zou het maar allemaal moeten benoemen. Dan nu het GOEDE NIEUWS: de aanstaande dorpskermis is GERED. Het COA is op het ingenieuze idee gekomen om 17 mei aanstaande, tijdens de kermis, met alle azc-jongeren EEN DAGJE EFTELING TE DOEN. Dus terwijl de lokale jeugd zich laaft aan de botsauto's, kunnen zij lekker leren integreren in de Fata Morgana. Iedereen blij.

PS: Mocht u 17 mei van plan zijn met uw gezin naar de Efteling te gaan, eh tja, dan weet u dat.