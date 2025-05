Dit is Nederland. Dit is OPHEF.

Ja ja ja Pieter Omtzigt reuze belangrijk allemaal dat gezeik over inhoud en de regering controleren en je vastbijten in ingewikkelde dossiers maar de Tweede Kamer is net twee weken met reces vakantie geweest en nu is het Vragenuur® terug en wel met twee ZA-LI-GE ophef onderwerpen. Te weten 1) het gedoe op 5 mei en 2) het gedoe met de asielzoekers die naar de Efteling zouden, toen toch niet, en nu toch weer een soort van. Aanslingeraars van dienst zijn Ingrid Michon-Derzken (VVD) en Stephan van Baarle (DENK), die ministers Uitermark en Faber aan de tand gaan voelen over de vraag OF DIT NOU NOOIT OPHOUDT? (Antwoord: nee). Livestream na de breek.