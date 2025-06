WAT hebben die lui van Extinction Rebellion ooit voor ons gedaan? Waren ze ooit voor ons de jongste speler ooit die het WK van de PDC won? Hebben ze ooit voor ons het hoogste gemiddelde ooit op een televisietoernooi gegooid tegen Michael Smith? Hebben ze ooit voor ons die legendarische kwartfinale tegen Raymond van Barneveld gewonnen? Hebben ze ooit voor ons acht ninedarters gegooid op televisie? Of zes ninedartes? Of drie? Of eentje? Zijn ze ooit voor ons nog twee keer wereldkampioen geworden? Hebben ze voor ons drie keer de World Matchplay gewonnen, zes keer de World Grand Prix, vijf keer The Masters, drie keer de Grand Slam en maar liefst zeven keer de Premier League? Nee? Verdienen ze even rust nadat ze nogal zuur persoonlijk nieuws kregen even een verzetje? En wordt dat verzetje nu kapotgemaakt voor een of andere suffe publiciteitsstunt? En MOETEN DIE MENSEN NIET GEWOON WERKEN?