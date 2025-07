Eerst was het de rechtbank die een pets uitdeelde aan Femke Halsema (kan goed met kritiek omgaan) vanwege haar handelen jegens Extinction Rebellion in 2020, maar op 6 mei jongstleden ging de Raad van State, bekend van België bashen, daar nog even keihard overheen en gaf de Amsterdamse burgemeester een rake trap na - het vonnis is vandaag gepubliceerd. Even geleden al natuurlijk dat Halsema de doorzetters, de rebbelen, de strijders die alles aankunnen, de activisten van XR van hun vrijheid BEROOFDE door ze in een BUS te plempen waarna ze werden AFGEVOERD en elders UIT DE BUS GEZET. Een ontzettend heftige geschiedenis, zeker in het besef dat er niks aan de handa was geweest als Femmie in plaats van artikel 175 van de Gemeentewet artikel 176a van de Gemeentewet had gebruikt. Dan had ze volgens de RvS zelfs een punt gehad. Klein foutje, moet kunnen. Nou zijn wij pro-rechtsstaat en pro-artikel 176a van de gemeentewet gebruiken als dat moet, maar we zijn ook anti-snelwegen blokkeren, anti-Carice van Houten en anti-ongewassen vieslui. DUS moeten we in dezen wel de volgende woorden tikken: Lieve Femke, we begrijpen je, we steunen je, we voelen je, we slaan een arm om je heen. GeenStijl staat achter je, dicht achter je, het mag immers schuren.

(Hele uitspraak HIER)