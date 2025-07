Zit je daar, in België. Tussen allemaal mensen die het, in een onverstaanbaar taaltje waarover ze heel beledigd zijn als je het geen Nederlands noemt, de hele dag alleen maar over wielrennen, Will Tura en/of de Groot-Nederlandse Gedachte kunnen hebben. Beneden alle menselijke waardigheid. En daarom, en omdat de Belgen het een beetje zat zijn om bed, bad en brood uit te delen aan alleenstaande mannelijke asielzoekers, heeft de Raad van State vandaag bepaald dat Nederland geen mensen uit die groep meer mag uitzetten naar België. Dat betekent dus dat alleenstaande mannen (iedereens favoriete categorie asielzoekers), die eigenlijk niet in Nederland opgevangen zouden moeten worden, nu toch in Nederland opgevangen moeten worden. De Raad van State erkent dat hiermee het hele Europese systeem van asielopvang op losse schroeven komt te staan, maar eh... ja, dat probleem is niet het probleem van de Raad van State. Dat moeten het kabinet (dat we niet hebben) en de EU maar oplossen. "Het is aan het bestuur op zowel nationaal als Europees niveau om de goede werking van het Europese Dublinsysteem te verzekeren." Hee maar misschien is dat systeem uit de jaren '50 voor de opvang van vluchtelingen eens een keer aan herziening toe?