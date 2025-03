We zijn al de hele dag donders emotioneel. De original gangsters komen weer samen. De echte Ronaldo's van de Belgische kindermuziek. Ze stammen uit een tijd dat Gertje Verhulst zijn kleine Samson iedere de dag in een plastic zak liet blazen en Studio 100 nog een beetje respect had voor drie keer K - al die Josjes en Monieks en Martha's die het sindsdien gedaan hebben. Walgelijk. De allergrootste Belgische act aller tijden, na Luc De Vos (Gorki) en Clouseau, komt weer samen: het Sportpaleis te Antwerpen schijnt al geboekt te zijn. Karen, Kristel en Kathleen, we komen. Al laten we de show waarschijnlijk schieten.