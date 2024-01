Eindelijk wat goed nieuws over de cokesmokkel in Nederland. Onze douane wist in 2023 weliswaar bijna 60.000 kilogram pretpoeder uit containers, pakketten en volgepropte achterwerken te vissen, maar de echte grote hoeveelheden worden bij onze zuiderburen gevonden. Liefst 116.000 kilo neuskruit kwam er afgelopen jaar in de haven van Antwerpen boven water en daarmee lijken de smokkelroutes zich meer en meer naar België te verplaatsen. Een uitstekende deal, want wij zijn wel klaar met deze zwarte markt voor wit poeder die bijzaken als liquidaties, bomaanslagen en andere geweld met zich mee brengt. Om nog maar te zwijgen over de 452 uithaalratten die afgelopen jaar in Rotterdamse boeien werden geslagen. We hebben gelachen over ons pioniersrol als coke-toegangspoort van Europa, de Amsterdamse Zuidas draaide overuren op het lokaal binnengekomen marcheerpoeder en bepaalde luxemerken en uitgaanshokken hebben ongetwijfeld flink geprofiteerd van de bergen drugsgeld in onze polder, maar het is meer dan prima als de buren deze rol overnemen. Belgium first, Netherlands second. Succes Belgen, het is niet makkelijk om de grootste te zijn.