Een bizar verhaal uit België. Daar loopt een onderzoek naar een groepsverkrachting die zich vorige maand voltrok in het Kabouterbos bij Kortrijk. Dat maakte het parket woensdag bekend. Alle betrokkenen zijn minderjarig. De jongste verdachte is 11 jaar oud.

Het slachtoffer is een meisje van 14. "Het meisje werd door haar vriendje van 16 naar het Kabouterbos gelokt. (...) In het bos zou een tiental jongeren haar opgewacht en verkracht hebben. Bij diverse bronnen valt te vernemen dat de feiten zich over 3 dagen zouden afgespeeld hebben."

De gruwelijke gebeurtenissen zijn gefilmd en verspreid op Snapchat. Om het nog triester te maken: afgelopen weekend was het opnieuw raak in Kortrijk. "Drie jongemannen die zich afgelopen weekend in het Astridpark schuldig maakten aan een groepsverkrachting, blijven voorlopig in de cel. (...) Hun slachtoffer is amper 17 en was op wandel met haar vriend."