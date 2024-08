Oke, blijkbaar loopt haast elke leerling op de school van meneer Hilco in de pauzes te comazuipen en verschijnen ze met een kegel bij het mondeling Duits. OH NEE, Elshout baseert zijn klacht over het drankgebruik van zijn leerlingen op... Quotes uit het jaarboek!

Volgens heel erg veel stukken op het internet heeft het jonge grut van ons land het zwaar. Tieners kampen met overprikkeling, hormonen, eenzaamheid, klimaatstress en neergestoken worden door leeftijdsgenootjes. Wat je zo'n generatie gunt is een biertje op zijn tijd. Of tien. Als het aan Duitse leraar Hilco Elshout ligt is dat echter AFGELOPEN. "Aan het begin van een nieuw schooljaar maak ik – net zoals veel van mijn collega’s – de balans op: wat gaat goed op school en wat kan beter?Alcoholgebruik onder leerlingen valt wat mij betreft zeker in die laatste categorie."

Je zou bovenstaande quotes natuurlijk kunnen opvatten als typische kantine-achtige grootspraak van jongens die wel eens een biertje drinken in de keet of het dorpscafé. Nou, Hilco niet hoor. Hij ziet de tieners Korsakov krijgen waar je bij staat. Het is volgens de leraar een schande dat 'drankgebruik' (lees: een fles Pisang Ambon meesmokkelen naar het schoolfeest) zo genormaliseerd wordt.

"En wie denkt dat zulke stoerdoenerij (als in het jaarboek, red.) geen realiteitswaarde heeft, heeft het mis: enkele maanden geleden nog troffen mijn collega’s bij een schoolfeest leerlingen uit klas 4(!) in laveloze en kritieke toestand aan."

Nou, nou, 'kritieke toestand' lijkt ons wat overdreven tenzij er daadwerkelijk meerdere minderjarigen op de IC zijn beland. Uiteraard zijn de leerlingen aangetroffen door collega's van Hilco en niet door hemzelf. We stellen ons zo voor dat Hilco die avond besloot om proefwerken na te kijken en überhaupt niet zo leuk is op feestjes. Wat zo'n schoolfuif betreft: als je daar als puber niet laveloos wordt is er geen hol aan. Je bent buiten schooltijd op school en ziet om je heen docenten heel slecht dansen of erger, met elkaar tongen. Als er dan niemand kotsend in een struik eindigt, waar doe je het dan voor? Hilco wil alcohol in de taboesfeer. "En ja, dat betekent dus ook dat een examenboekenredactie zou moeten weigeren stukjes zoals die hierboven te publiceren. Alleen dan laten we immers zien wat ertoe doet op school, in het leven: de leerling, die er (dus ook zonder alcohol!) mag zijn, met al diens capaciteiten en unieke kenmerken."

Is het al VrijMiBo??