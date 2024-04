Vrolijke beelden uit gidsland Frankrijk waar gisteren een man in djellaba (en een: bodywarmer?) gisteravond twee mensen neerstak. Een van de twee slachtoffers is overleden, het andere slachtoffer is buiten levensgevaar. Het goede nieuws: de dader is neergeschoten en de politie gaat niet uit van een terroristische aanslag. Het slechte nieuws: de politie gaat ervan uit dat de steekpartij het resultaat was van een ruzie omdat de twee slachtoffers (met de Algerijnse nationaliteit) alcohol dronken. Tenminste dat hep gestaan op Facebook zegt de Franse publieke omroep France Info. "La piste privilégiée est celle d'un différend qui aurait dégénéré, en lien avec le fait que les deux victimes consommaient de l'alcool, affirmé à franceinfo une source proche de l'enquête." Nou ja dan drink je toch gewoon niet?