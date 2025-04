De steekpartij in het centrum van Amsterdam waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt is 'mogelijk een terroristische aanslag', zo meldt het OM. De dertigjarige Oekraïner Roman D. blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. "De man wordt verdacht van vijfmaal poging moord of doodslag met een terroristisch oogmerk." Over wat het terroristisch oogmerk precies is - Russisch/Oekraïens terreur, politiek terreur, religieus terreur, separatistisch terreur, ecoterreur, enzovoorts - doet het OM geen uitspraken.

Update - Volgens bronnen van De Telegraaf heeft Roman D. bekend dat hij de vijf personen heeft neergestoken. "Over het motief houdt hij echter zijn kaken stijf op elkaar."