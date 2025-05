Tom Waes, die bijna dood was omdat hij straalbezopen (en niet voor het eerst) in zijn auto stapte krijgt een keiharde straf van de Belgische justitie. Hij moet een jaar de gevangenis in! Oh nee wacht. Hij moet een maand de gevangenis in! Oh nee wacht. Hij krijgt een taakstraf! Oh nee wacht. Hij mag nooit meer in een auto stappen! Oh nee wacht. Hij mag maar liefst drie maanden niet rijden, krijgt een boete van 2560 euro (oftewel 2 avondjes drinken voor Tom Waes), hij moet zijn rijbewijs opnieuw doen en krijgt een alcoholslot (dat er na een jaartje weer af mag)."De advocaat van Waes had vooral gevraagd om het alcoholslot niet op te leggen, omdat "hij voor zijn werk met verschillende auto's moet rijden"." Ja misschien heel gek maar misschien had hij dat moeten bedenken voor hij zat in een auto stapte met 2,44 promille in zijn bloed. Dappere man Tom Waes verscheen niet bij de uitspraak, maar is wel gewoon weer op de Belgische tv om over wielrennen te praten. Wat een land.