We drinken in Nederland met z'n allen veel te weinig alcohol, zo vindt de alcoholindustrie. Daarom richten alcoholmerken zich in reclames steeds vaker op de 'sociale voordelen' van alcohol, weet het FD. En omdat wij toevallig de mening zijn toegedaan dat de samenleving erop vooruitgaat door alcoholconsumptie, tenzij je straalbezopen in je wagen stapt natuurlijk, helpen we Heineken, Hertog Jan, Grolsch, Brand en diverse champagne-, wijn- en sterkedrank-merken met liefde een trillend handje door hieronder wat voordelen van alcohol onder elkaar te zetten, to make alcohol great again.

Alcohol zorgt ervoor dat je kringverjaardagen overleeft. Alcohol zorgt ervoor dat je 's nachts nog eens in aanraking komt met andere culturen voor een broodje döner of shoarma, een Amerikaanse pizzaslice of een Griekse pita Gyros. Alcohol zorgt ervoor dat je een beetje ontspant na het gezeik van je vrouw, het gezeik van je baas, het gezeik van je kinderen, het gezeik van de politiek. Alcohol zorgt voor vermindering van stress, flink blijven drinken is dus het devies. Alcohol zorgt er met een verhoogde dosering voor dat je de stress gewoon compleet vergeet, mocht punt 4 niet genoeg helpen. Alcohol zorgt ervoor dat 90% van de mensen leukere mensen zijn. Alcohol is lekker. Alcohol zorgt voor een goede stoelgang. Alcohol zorgt ervoor dat je in het goede team zit en niet in dat van de niet-drinkers (zoals islamitische terroristen). Alcohol maakt je creatief. Bonnie St. Claire drinkt alcohol. Gerard Joling drinkt alcohol. Johan Derksen drinkt geen alcohol. Alcohol is je beste vriend: je viert er feesten mee en drinkt er je verdriet mee weg. Alcohol levert zelden problemen op, sterker: het lost ze vaak op, weet iedereen.

Kennelijk gelden bovenstaande punten alleen als je alcohol met mate drinkt. Maar de redactie van GeenStijl is het daar principieel mee oneens en heeft overeenstemming bereikt over het volgende statement: Drink met maten (zoals hieronder)!