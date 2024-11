Als u nog geen zin had om aan de drank te gaan dat heeft u dat wellicht wel na het lezen van deze hemeltergend irritante opinie van drankcoach Nanja van Vliet in het AD. Nanja is namelijk ontzettend voor keuzevrijheid, Nanja wil echt niet dat er helemaal niet wordt gedronken in Gooische Vrouwen, en Nanja snapt heus wel dat Gooische Vrouwen grappig, uitvergroot en karikaturaal is, maar... toch vindt Nanja dat het drankgebruik in Gooische Vrouwen écht niet meer kan. Voordat Nanja drankcoach was, was Nanja namelijk drankverslaafde en keek ze ook vaak naar Gooische Vrouwen. Nou zouden wij dat altijd afraden (naar Gooische Vrouwen kijken, en verslaafd zijn aan drank ook trouwens) maar "Onbewust gaf de serie me een vrijbrief om mijn groeiende probleem met alcohol te blijven negeren" is wel echt next level iemand anders de schuld van je eigen problemen geven Nanja. Gooische Vrouwen is een dramaserie (of comedyserie, daar willen we vanaf zijn, wij moeten er nooit om lachen). Het is niet echt. Er zit waarschijnlijk niet eens alcohol in de wijn die wordt gedronken. Jouw drankprobleem is niet de verantwoordelijkheid van de makers van een serie. De enige verantwoordelijkheid die de makers hebben, is een beetje een leuke serie maken (en zorgen dat je de rimpels van Linda de Mol niet kunt zien). Straks gaat een boevencoach zeggen dat de criminaliteit in Mocro Maffia echt niet meer kan en over 10 jaar hebben we alleen nog series over inclusieve quinoakauwende polyamoureuze okapi's die zichzelf identificeren als een hangbuikzwijn omdat de makers anders bang zijn dat ze anders schadelijk gedrag normaliseren. Stop met het normaliseren van dit soort debiele opinies. En begin met drinken. Nu het nog kan.