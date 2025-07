Okee dit topic beginnen we weer even met een citaat van Peter R. de Vries. "Je moet je natuurlijk wel goed realiseren dat áls je iets opneemt, dat dat op een goeie dag, of een kwade, weer naar buiten kan komen."

Maar goed. Kennelijk vindt Royce de Vries het slim om nog een keer te wrijven in de vlek van het feit dat er opnames zijn van een gesprek waarin hij, zijn vader en Khalid Kasem met zijn drieën besluiten om in de doofpot te stoppen dat die (Khalid Kasem) een ambtenaar zou hebben omgekocht, waarover hij (Khalid Kasem dus) inmiddels heeft gezegd dat dat niet klopt omdat hij (Khalid Kasem dus) alleen maar zijn cliënt probeerde te laten geloven dat hij (Khalid Kasem dus) een ambtenaar had omgekocht. Sterker nog, Royce Vries vindt het kennelijk ook slim om zijn advocaat Anno Huisman in NRC te laten zeggen dat AD-journalist Yelle Tieleman achter het mailaccount van 'De Drie Musketiers' zit, dat de tapes heeft gelekt. Staat er echt. "Volgens Huisman is de conclusie gerechtvaardigd dat „verdachte Tieleman zelf de persoon is achter het mailaccount dedriemusketiers”." Verder speculeert Huisman er feitenvrij op los door te zeggen dat hij vermoedt dat het OM de zaak tegen Tieleman vanwege een "politiek motief" heeft geseponeerd en kondigt hij aan een artikel 12-procedure te starten.

Nou heeft GeenStijl ook contact gehad met De Drie Musketiers en daar kunnen wij vanwege bronbescherming uiteraard niks over zeggen, maar wat we wel kunnen zeggen is dat als Yelle Tieleman achter dat account zit, hij direct opgenomen moet worden in een GGZ-kliniek vanwege een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Hoe dan ook. Tielemans vingerafdrukken stonden op een envelop, hij heeft daarvoor een verklaring (namelijk dat hij die envelop inderdaad heeft gestuurd op verzoek van De Drie Musketiers, die bang waren dat de envelop op vingerafdrukken zou worden gecontroleerd, wat dus ook is gebeurd) en is wel een tijdje verdacht geweest maar nu niet meer, lezen we in NRC, de krant die we kennen van het publiceren van gelekte informatie. Weet u wie er trouwens nog wél verdachte is van "(poging tot) oplichting van een cliënt, dan wel (poging tot) omkoping van een ambtenaar in functie."? Juist ja. Khalid Kasem.