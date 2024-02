Spannend moment voor die lieve schat Royce de Vries en de die misschien nog wel lievere schat Khalid Kasem en al die lieve schatten bij de Orde van Advocaten in Amsterdam. Het Gerechtshof gaat uitspraak doen in het hoger beroep van DPG Media tegen de bizarre censuuruitspraak van rechter mr. T.H. van Voorst Vader, die besloot dat het AD (net als de Volkskrant en NU.nl en de Libelle) niet mocht publiceren over door Peter R. de Vries opgenomen gesprekken, op straffe van bizarre dwangsommen. Volgens Royce de Vries had dat allemaal te maken met zijn veiligheid, maar bij de zitting bij het Hof (die deels wel openbaar was, een teken dat de rechters hier misschien iets meer van persvrijheid snappen dan mr. T.H. van Voorst Vader) begon hij te jammeren over de reputatie van zijn vader. Over de reputatie van Peter R. de Vries gesproken! Daar heeft de podcast de Communicado's (luistertip) nog wel een leuk fragmentje over gevonden, zie fragment hieronder. Uitspraak nu mondeling, Saskia Belleman = erbij, we houden u op de hoogte (als dat mag van de rechtbank, red.).

UPDATE: AD-artikel gaat over "iemand" aan wie Kasem informatie zou hebben gegeven, Hof vindt diens identiteit niet herleidbaar openbaar mag worden, omdat dat te grote veiligheidsrisico's voor Kasem oplevert

BAM: "Het hof beslist dat het recht op vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt dan de eveneens zwaarwegende belangen van Royce de Vries, Khalid Kasem en de Orde van Advocaten"

CENSUURUITSPRAAK WORDT VERNIETIGD: "Het #AD mag dus publiceren, op voorwaarde dat de naam van degene die Kasem benaderde om informatie uit het dossier, wordt geanonimiseerd."

UPDATE: Als wij de volgende (beetje warrige) alinea uit dit verhaal in het AD goed lezen, mag de naam van de justitieambtenaar die Kasem zou hebben omgekocht niet worden genoemd. "Hij zou hebben geprobeerd een justitieambtenaar om te kopen. Kasem heeft die poging ooit zelf toegegeven, bleek eerder uit onderzoek van het AD. Het hof verbiedt het bekend maken van de naam van die persoon nu in een vervolgverhaal, maar een algemeen verbod op een nieuwe publicatie wordt dus niet verboden."

HELE UITSPRAAK: Hierrr

UPDATE: Citaat uit uitspraak Hof: "Het AD meent dat de opnamen waarover zij beschikt onder meer nieuw licht werpen op de eerder door het Openbaar Ministerie geuite en door de Deken van de Orde onderzochte verdenking dat [naam 2] in de periode dat hij advocaat was informatie uit een strafdossier heeft gelekt. Het conceptartikel borduurt voort op eerdere publicaties daarover en op het onder 3.3 bedoelde artikel van 5 januari 2024 over gedragingen van [naam 2] als advocaat. Het AD stelt onweersproken dat het conceptartikel nieuwswaardige uitspraken van [naam 2] bevat." (naam 2= Khalid Kasem)

UPDATE: In de uitspraak wordt gesteld dat de naam die het AD niet mag publiceren inderdaad de naam is van degene die Kasem benaderde om informatie te lekken. Of dat dezelfde persoon is als de ambtenaar die Kasem zou hebben omgekocht (dat zou wel toevallig zijn, red.) is niet duidelijk