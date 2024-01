Bizar dit. De rechtbank heeft het AD verboden een artikel te publiceren (vermoedelijk over Khalid Kasem) omdat Royce de Vries (en de Orde van Advocaten) dat in een kort geding hebben geëist. "De rechtbank oordeelde vrijdag dat „in dit geval de door eiser en de Orde aangevoerde belangen zwaarder wegen dan het belang van de persvrijheid.” Het gaat dan om de bescherming van „de rechten van anderen en het voorkomen van de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen”, aldus de rechter." Dat moeten we dan weer lezen in De Telegraaf, een krant die van de rechtbank kennelijk nog wel mag verschijnen. De vraag is alleen voor hoe lang, want wie weet spant Royce de Vries ook wel een kort geding tegen De Telegraaf aan. Waar dit allemaal over gaat weten we dus niet OMDAT PUBLICATIE VAN EEN ARTIKEL BIJ VOORBAAT IS VERBODEN DOOR EEN RECHTER. Dat heet ook wel: censuur. Lekker dan.

UPDATE: Het volledige vonnis wordt NIET openbaar gemaakt. Lekker transparant hoor

UPDATE: Zeer summiere samenvatting vonnis hier op rechtspraak.nl.

UPDATE: Het lijkt erop dat ook andere publicaties op basis van de opnamen nu al zijn verboden: "De verbodsvorderingen van eiser en de Orde zien op voorgenomen toekomstige publicaties." Meervoud dus. Nog meer censuur.

UPDATE: Deken van de Orde van Advocaten stuurt triomfantelijk persbericht: "In het kort geding dat Royce de Vries tegen het Algemeen Dagblad heeft aangespannen is de Amsterdamse deken tussengekomen. Een tussenkomende partij voegt zich niet aan de zijde van een van beide procespartijen, maar heeft een eigen belang.Het belang in dit geval betrof enerzijds de bescherming van de rechten van anderen, anderzijds het voorkomen van de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen. Informatie die advocaten in hun hoedanigheid als advocaat hebben ontvangen is vertrouwelijk. De deken is blij dat de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat in dit geval het belang van de rechten van anderen en de vertrouwelijkheid zwaarder weegt dan het belang van publicatie." Daar willen wij van de GeenStijl toch even aan toevoegen dat het hier dus om vertrouwelijkheid gaat, die door Peter R. de Vries willens en wetens geweld is aangedaan op het moment dat hij deze "vertrouwelijke" gesprekken opsloeg op een kennelijk niet bepaald waterdichte plek.

UPDATE 17u09: Opvallend. Terwijl door alle grote nieuwsmedia over de uitspraak is bericht, staat er na meer dan een uur nog niks op AD.nl. Zo intimiderend is deze persbreidel kennelijk. Rechters bedankt.

UPDATE 20u24: Ah, er werd even overlegd. Het AD stelt spoedappèl in.