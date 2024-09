Het teruggeven van Nederland aan de Nederlanders wil nog niet echt lukken op het ministerie van Asiel en Migratie. Waar minister Faber en haar ambtenaren al wel in geslaagd zijn: het zwijgen opleggen aan het COA over het aantal asielzoekers in Ter Apel. "Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag van het ministerie van Asiel en Migratie niet meer publiceren hoeveel asielzoekers er in het aanmeldcentrum in Ter Apel overnachten, schrijft het ANP. Het COA mag de cijfers niet op zijn website vermelden, maar de organisatie mag de gemeente Westerwolde wél vertellen hoeveel asielzoekers er in Ter Apel zitten."

Juist. Er is een streep gezet door de dagelijkse update over de situatie in Ter Apel op de website van het COA. "Over waarom er niet gepubliceerd mag worden, kan de woordvoerder 'nu niets zeggen'. 'Er vindt al 24 uur koortsachtig overleg plaats', laat een woordvoerder van het aanmeldcentrum in Ter Apel weten." Nou, gelukkig maar. Want als je het niet benoemt, is het er niet. Of zo. Nou, het is er dus wel. Of eigenlijk ze zijn er wel, 2000 stuks asielzoekers. Dat is overigens nog de meest gunstige telling, want deze wordt 's nachts gehouden en op dat moment overnacht een deel van de asielzoekers elders om de volgende ochtend gewoon weer terug te worden gebracht naar Ter Apel. Het afgesproken maximum aantal asielzoekers dat in het aanmeldcentrum mag verblijven van het ministerie is precies 2000 en dat aantal is dus bereikt (en misschien eigenlijk al overschreden). Een drijvende noodopvang in Zaandam moet redding bieden, maar het is nog onzeker of die locatie op tijd gereed is voor de opvang van 1000 asielzoekers.

Al met al gaat het dus HARTSTIKKE LEKKER. Duimpje!

INSTANT UPDATE: En ze zijn weer online! "Het COA vermeldde de cijfers niet op zijn website en volgens het ANP kwam dat doordat het COA dat niet meer mocht doen van het ministerie. COA-woordvoerder Edward Ernst ontkent dat in de loop van woensdagmiddag. 'Het kostte even wat tijd heen en weer en we zijn met elkaar in gesprek geweest over de cijfers. Het ministerie wilde graag weten hoe het kwam dat het totaal aantal asielzoekers boven de 2.000 kwam en wat we eraan doen. Daarom publiceerden we de cijfers even niet, maar dat hebben we nu wel gedaan en dat blijven we ook doen.'"