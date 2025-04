Ongelofelijk Nieuws du Jour. Gezochte moordverdachten kunnen kennelijk gewoon naar ONS LAND vliegen en dan vanaf Schiphol (best veel marechaussees daaro) naar Ter Apel reizen om doodleuk asiel aan te vragen bij IND en COA, en vervolgens ook nog eens de procedure in te gaan. HELEMAAL NIEMAND bij IND & COA die ff dacht, hee die mevrouw is blank, met 33 niet bepaald of fighting age, spreekt best goed Engels, is nogal westers, zeurt niet over het eten of de Miele, geeft gewoon haar eigen naam op. RAARRRR. KLOPT DAT WEL? "Het is een raadsel hoe ze, nota bene onder haar eigen naam, zonder problemen werd toegelaten tot de opvang terwijl er een internationale klopjacht aan de gang was." (Telegraaf). Gratis verblijfsvergunning op de GeenStijl voor de goede inzender!