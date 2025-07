Spartacus: de beste slechte serie ooit, die bovendien helemaal niet slecht was. Al heeft een ding altijd wel pijn gedaan. Spartacus werd in seizoen 1 geacteerd door Andy Whitfield, die kort na seizoen 1 kanker kreeg en overleed voordat het tweede seizoen opgenomen werd. Zijn ziektebed is gedocumenteerd en gepubliceerd als documentaire Be Here Now - The Andy Whitfield Story. Hij werd zeer waardig opgevolgd door Liam McIntyre (wiki), maar de gedachte dat Andy de onderstaande allerlaatste scene, waarin Spartacus gedood wordt, zelf had kunnen spelen blijft ontroeren. Maar wat ook steekt, is dat er in het eerste nieuwe seizoen in 11 jaar jaren na de diversiteitshype ineens toch nog zo opzichtig een zwarte, vrouwelijke gladiator als hoofdrolspeler geïntroduceerd wordt. Dat was gewoon volstrekt onnodig en er wordt niets mee bereikt dan vervreemding van de oorspronkelijke kijkers, zonder er nieuwe mee te winnen.