En we hebben beeld van iemand met raar haar die cash geld opneemt bij de GeldMaat wegens "dreigende geopolitieke dreigingen". Heel goed, mevrouwtje! Een slimme meid is op de toekomst voorbereid. Probleem is alleen: het is niet haar cash geld. Maar van een ouwe bok (90) die op de Dappermarkt te Amsterdam een groen blaadje tegenkwam. Kent u, bent u of herkent u de vrouw op de beelden? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. (via Politie Amsterdam)