“Ze vallen ons aan en bezoedelen onze heiligdommen. Ze stelen olie van moslims. Het is onze plicht, volgens de sharia om deze bezetter uit alle macht te bestrijden.” Hoe bizar deze uitspraak van Osama bin Laden was, blijkt uit de erfenis die hij kreeg van zijn vader Muhammad. De man verwekte ruim vijftig kinderen, zonen kregen ruim twee procent, dochters de helft. Osama kreeg 254 miljoen dollar.

Dit soort opruiende teksten met een religieus tintje (PDF) drijven jongeren tot deelname aan een terroristische multinational. Een man die een kwart miljard oliedollars ontving, stelt dat moslims bestolen zijn. Dat laatste klopt, want die oliedollars blijven hangen binnen de lokale aristocratie. Die studeren in het westen, vliegen de wereld over, rijden de duurste auto's en kopen hier paleizen.

De vraag is hier, wie wordt bestolen door wie? Waren de Golfoorlogen een poging om olie goedkoop te houden? Was de oorlog in Libië een poging olie in dollars af te rekenen in plaats van in goud? (PDF) Of krijgt het oliestaatje een eerlijke prijs voor de olie, terwijl die rijkdom niet wordt gedeeld met de eigen bevolking? Het is belangrijk deze drijvende krachten te volgen tot in hun eindbestemming.

Tussen 1983 en 1998 waren er in Brunei voor 40 miljard dollar aan speciale overheidstransacties. 14,8 miljard ging naar de broer van de Sultan van Brunei, 8 miljard naar de Sultan, 3,8 miljard overheidsuitgaven en van 13,5 miljard is het doel of de ontvanger nog steeds duister (RTF p4). De familie van de Sultan had onder andere 7000 luxueuze auto's ter waarde van 5 miljard nodig.

Hun onderdanen liepen rond 1990 anderhalve ton per persoon mis, vier ton als je corrigeert voor inflatie. Het gemiddelde jaarsalaris is daar 34,480 dollar. Er zijn per onderdaan twaalf jaarsalarissen achterovergedrukt. Wij verdienen natuurlijk goed aan de export van zulke luxe goederen zoals megalomane jachten, maar misschien moeten we ons afvragen welk gedrag we daarmee uitlokken.