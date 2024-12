Nou JK Rowling, Jordan Peterson en alle andere haters kom er maar in want Is Dit Onze Edele Dartsport Nog Wel? Noa-Lynn van Leeuwen (28) is geboren als jongetje en ging op haar zeventiende in transitie en doet nu als vrouw mee op het WK Darts voor mannen (en vrouwen). Hartstikke oneerlijk natuurlijk, want Luke Littler en Michael van Gerwen hebben nooit het voordeel gehad van een normale mannelijke puberteit, en Noa-Lynn heeft dat wel. Als ze straks Kevin Doets van het bord gooit, dan komt dat alleen maar omdat die zich onveilig heeft gevoeld in de kleedkamer. Noa-Lynn is een vrouw, einde discussie ja! Laat de mannensport met rust!

PROGRAMMA VANMIDDAG (Noa-Lynn begint rond 14u30):

James Hurrell v Jim Long (R1)

Kevin Doets v Noa-Lynn van Leuven (R1)

Ryan Joyce v Darius Labanauskas (R1)

Mike De Decker v Woodhouse/Ilagan (R2)

UPDATE: JA HOOR NOA-LYNN PAKT EERSTE SET

UPDATE: EN DAT WAS HET DAN KEVIND DOETS WINT 3-1