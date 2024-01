Allemaal de Viaplay- of VTM-stream aanslingeren, voor alweer een zinderend potje pijlen gooien in Londen. Kwartfinale. Michael van Gerwen vs Scott Williams. Een ongeplaatste grapjurk uit Boston, UK die na zijn gewonnen partij tegen Martin Schindler de volstrekt grappige grap "we hebben eerder twee oorlogen en een WK van Duitsland gewonnen" maakte. Daar heeft Williams alweer sorry voor gezegd, maar gelachen hebben we wel. Heeft u al uw geld uitgegeven aan vuurwerk en geen budget met voor streaming dan verwijzen we u naar de PDC voor de highlights. Game on.