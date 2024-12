Makkers, wild geraas, staken. Het belangrijkste sporttoernooi van het jaar begint NU, het WK Darts, met op de openingsavond aan de oche wereldkampioen Luke Humphries, maar ook onze Jermaine Wattimena tegen een of andere verdwaalde Zwitser. Het WK Darts is zo Hollands als op 1 januari naar schansspringen kijken. Of hoe je vader vroeger met een schriftje de rondetijden noteerde bij het schaatsen, maar schaatsen heeft de slag compleet gemist en is alleen nog maar een nietszeggende hobbysport voor boeren, boomers, Friezen, vergeetachtigen en mensen met stroom en gas bij Essent. Nee, dan darts. Je laat een paar vette volksfiguren wat pijlen in een bord drukken, geeft ze veel te veel geld bij een overwinning, smijt een paar knappe danseressen op het podium en verzuipt een zaal vol chavs en geezers in sloten met bier: wát een sport. Over de grote Nederlandse volksheld Raymond van Barneveld (makkelijk in het rijtje Cruijff-Verstappen-Van der Poel-Blankers Koen) later meerrrr. Nu eerst: Wattimena. Hij speelt met 22 gram Bull's pijlen. De Elf Geboden van het darts zijn nog steeds actueel. Gooi de tripletjes, maar ook de dubbeltjes!