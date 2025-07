Tunen we nu in op het Open Kanaal van ons aller Viaplay Darts voor een titanenwedstrijd in de World Matchplay. Gisteravond zagen we een ONTKETENDE Luke Littler in een kwartiertje ene Ryan Searle (not a pancake) uit het toernooi smijten met bizarre gemiddelden, en vanavond mag De Groene Sloopkogel Van Gerwen het opnemen tegen de Onze Held des Vaderlands Van Barneveld. MVG blaakt van zelfvertrouwen sinds-ie van dat rondpompende loeder af is, en RVB zit zoals gewoonlijk weer te trutten en te twijfelen. Mooi overzichtsartikeltje over de historische strijd tussen de twee dartsgiganten bij de NOS, met als heerlijke BARNEY- QUOTE: "Iedereen weet: als ik me goed voel dan kan ik nog steeds gekke dingen doen." JAAAAA!

Update: het is de slechtste wedstrijd ooit

Barney: probeert het met nieuwe flights

MVG: wint draak van pot met 10-6