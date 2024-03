Kijk, wij begrijpen de ophef wel over de biologische mannen die wegens genderverdwaaldheid meesporten in de vrouwencompetitie. Een mannenlichaam is nu eenmaal sterker dan een vrouwenlichaam. Nou ja, niet per se de lichamen van roze bloggers, maar wel als het gaat om peak performance in de topsport. Als het gaat om ultieme fysieke prestaties rennen mannen harder, springen ze hoger, zwemmen ze sneller, werpen ze verder en heffen ze meer gewicht. Maar darts... Begrijp ons niet verkeerd, het blijft de sport van de goden, maar niet echt een goddelijke lichaamsinspanning. Het gaat om precisie, het gooien van de dubbels en tripels, maar dan wel door spelers die net zo makkelijk een paar dubbels en tripels achterover gooien. Darts is fysiek fractioneel meer inspannend dan schaken, maar daar houdt het wel bij op. Wat er in uw broek hangt heeft weinig invloed op wat er op het bord landt. Fallon Sherrock gooit tenslotte ook een aardig pijltje mee met de mannen. Dus als je dan uit het nationale vrouwenteam stapt vanwege de aanwezigheid van transvrouw, kom dan niet aanzetten met argumenten over "eerlijk speelveld". Kom nou, het blijft wel darts.