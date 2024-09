Het is wel een topsporter he

Sportnieuws! Cokehandelaar Quincy Promes is bereid het hoger beroep in zijn cokehandelzaak bij te wonen. Maaaarrrr daarvoor stelt de stervoetballer wel een kleine voorwaarde. "Profvoetballer Quincy Promes wil zijn hoger beroep niet bijwonen als hij het risico loopt bij aankomst in Nederland in de cel te belanden." Als reden voor het verzoek om hem vooral niet op te pakken, geeft Promes aan dat hij "zijn topsportcarrière wil voortzetten ‘en dat verenigt zich niet met een lange periode van detentie".

Daar heeft de godenzoon natuurlijk volkomen gelijk in. Het kan niet zo zijn dat onze sporthelden bij een klein slippertje van - pak hem beet - 1350 kilo cocaïne achter de tralies belanden. Voetballers opsluiten? Daar is de rechtstaat niet voor bedoeld. Overigens weten we inmiddels ook al lang dat die hele cokezaak, evenals het neefjesprikken, een aanval van WOKE was. Of in ieder geval iets met WOKE, whatever Quincy bedoelde met deze comment. Of het hof de 6 jaar cel terugdraait en het respect voor topsporters herstelt, weten we 3 oktober.