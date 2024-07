Je zou kunnen denken dat het in tijden van armoede, veel kinderen die überhaupt niet kunnen sporten vanwege de financiële situatie van hun ouders en een algeheel financieel penibele situatie voor overheidsfinanciën NIET het beste moment is om te pleiten voor gratis geld voor kogelstoters en biatlonners. Mensen waar we over het algemeen eens in de 4 jaar van kunnen genieten, om ze een week later weer te vergeten. Natuurlijk werken ze daar in die 4 jaar hard voor, maar dragen ze nu daadwerkelijk meer bij dan zoveel andere (beroeps)groepen in de samenleving?

Subsidiespons NOC-NSF wil meer subsidie zuigen. De organisatie vraagt wil namelijk een basisinkomen voor topsporters. Op dit moment krijgen sporters boven de 27 die bij de beste 8 van de wereld in hun discipline horen een maandelijkse uitkering van 3.129 euro van NOC-NSF en jongere sporters 1.117 euro, maar de sportkoepel wil dat ALLE 'topsporters' kunnen leven van vadertje staat. Daarvoor is 20 miljoen nodig.

Volgens NOC-NSF-directeur André Cats zitten we wat dat betreft echter totaal fout. Onze SPORTHELDEN hebben het namelijk moeilijk. "Mensen zien ons op tv en denken: ‘Geweldig, ze mogen naar de Spelen. Die kunnen een beetje trainen en rusten.’ Zo mooi is het niet. Het merendeel van de sporters moet de eindjes aan elkaar knopen. Of kan de rekeningen niet betalen aan het einde van de maand. Er moeten dingen veranderen: topsporter zijn moet meer gezien worden als een baan in plaats van een uit de hand gelopen hobby."

Een BAAN. Met een speer of schijf smijten en dan zo ver mogelijk. Een baan. Net als thuiszorgmedewerker of schoolmeester. "Maar het mag in Nederland niet zo zijn dat je talentvol bent, maar vanuit je persoonlijke situatie niet de kans krijgt om topsporter te worden", aldus Cats. Nieuwsflits, André: het gros van die sporten boeit niemand iets. Met een goede reden, ze zijn namelijk niet boeiend. Neem badminton. Een beetje meppen tegen een shuttle, een veel te cool woord voor zo'n lullig pluimpje. Als er voor een avondje badminton kijken genoeg mensen warmliepen stroomde het sponsorgeld vanzelf binnen, tot ver boven een eventueel basisinkomen. Maar dat doen we niet, want badminton boeit mensen geen ene hol. Dat diezelfde mensen, tot hun oren in de zorgen over bestaanszekerheid, straks de badmintonners des Vaderlands moeten gaan bekostigen. DAT GAAN WE DUS NIET DOEN.