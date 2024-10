Grappen moet je nooit uitleggen maar deze grap is dus eigenlijk kwetsender voor Belgen, die namelijk verondersteld worden antisemitisch te zijn, en dom, dan voor Joden. Toch is er genoeg steunbewijs voor de aanname dat dit wel weer geen actie van een anti-belgicistische eenzame wolf zal zijn. "Naast deze briefjes zijn er ook folders bezorgd met de tekst: ‘Zonder armoede zouden de rijken zich niet rijk meer kunnen voelen, dus misschien is het dáárom wel zo lastig om een basisinkomen in te voeren...’" Hee dat zie je nou nooit, behalve heel vaak. Een gebrek aan humor in combinatie met antisemitisme in combinatie met communisme. Verdedigers van de vrijheid van moppenuiting kunnen trouwens opgelucht ademhalen: volgens de politie is de mop niet strafbaar.