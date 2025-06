Aan de ene kant heb je dus het bedrijf RTL met directeur Peter van der Vorst, die Gerard Joling eigenlijk te rechts vindt om vrij los te laten lopen en na een paar traantjes van Marieke Elsinga de campagne 'Start Loving, Stop Hating, Be Sweet' lanceerde en RTL Nieuws langzaam van een serieuze nieuwsrubriek laat veranderen in een soort Jeugdjournaal voor mensen die niet per se heel erg jong zijn, maar wel heel erg dom. En aan de andere kant heb je dus het bedrijf RTL dat op de voorpagina van voorheen de serieuze nieuwsrubriek RTL Nieuws pocht met een 'exclusief interview' met Quincy Promes, waarvan een uitgebreide versie nog exclusiever beschikbaar is voor abonnees van Videoland. Start Loving, Stop Hating, Be Sweet, Stab Your Cousin In The Knee and Move Some Coke.

Quincy Promes mag dan wel een veroordeelde drugscrimineel zijn, hij is ook een voetballer en daar gaat het veel te weinig over, zegt Quincy Promes ("een liefhebber van het spelletje", aldus Quincy Promes, bedoeld wordt voetbal, niet het verschepen van grote ladingen cocaïne, red.) in het exclusieve interview met RTL Boulevard. "Als je een goede wedstrijd speelt bijvoorbeeld, dan gaat het altijd weer over dat". Erg vervelend allemaal, en dan heeft Promes ook nog het verzoek gedaan weer terug te mogen komen naar Nederland, zonder dat hij gearresteerd wordt. Als hij nu naar Nederland reist en vast komt de zitten zou dat namelijk niet eerlijk zijn ten opzichte van zijn werkgevers, te weten Spartak Moskou en een club van (mogelijk) misogyne Arabieren.

"In het verzoek stelt Promes voor om de zittingen bij te wonen bij het hof. Ook zegt hij dat hij bereid is op en neer te vliegen op momenten dat justitie en het hof dat willen, om bijvoorbeeld lezingen aan jongeren te geven. De voorwaarde die hij stelt, is dat hij niet gearresteerd wordt en dus elke keer terug kan keren naar de club waar hij dan speelt." Volkomen redelijk natuurlijk, want als mensen die in twee zaken zijn veroordeeld door een rechter zomaar worden opgepakt, dan ben je als rechtsstaat wel een beetje failliet. Vanavond zal de boel wel weer streng geduid worden aan de desk van RTL Boulevard, zolang niemand een vergelijking maakt met Linda de Mol, want dat is pas echt grensoverschrijdend. Joe.