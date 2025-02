Dit medianieuws was er ook nog vandaag! Bij RTL willen ze graag dat u gelooft dat SBS zo bloedordinair is omdat Johan Derksen wel eens iets over een kut roept, maar stikt het bij RTL van de moreel discutabele formats. Ze laten mensen die elkaar niet kennen trouwen, stellen onschuldige single vrouwen bloot aan moeder Monique en laten Beau van Erven Dorens soms live op tv de reet van een politicus likken. Maar dat viel allemaal mee vergeleken met het meest ordinaire stuk entertainmentkots Peter van der Vorst: Temptation Island. Onder het mom van "de ultieme relatietest" werden jonge koppels met veel issues en weinig IQ van elkaar gescheiden op een eiland, waar vervolgens verleiders zaten met de taak om hun relatie kapot te maken. Die verleiders werden voor het programma gestrikt door ze een gratis vakantie aan te bieden plus een geldbonus als ze met een kandidaat zoenden of seks hadden. Dan ben je programmamaker dus gewoon een pooier. Voor spraakmakende tv maken met domme jongeren geldt daarnaast de truc dat je er vooral veel alcohol in moet gieten, dus dat werd volop gedaan. Alles aan de productie was erop gericht om de domme jongeren zoveel mogelijk dingen te laten doen waar ze later spijt van zouden krijgen. Dan krijg je dus vroeg of laat een exposé in de krant waarin ex-deelnemers uit de school klappen en is het weer deugen geblazen voor Peter van der Vorst, die nu eindelijk heeft besloten niet meer door te gaan met Temptation.