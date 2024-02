De leiding van RTL bestaat uit domme sukkels, idioten. Eerst kondigen ze met veel bombarie aan dat ze Matthijs van Nieuwkerk in dienst nemen. Dan kondigen ze AFGELOPEN VRIJDAG NOTA BENE, DUS NA HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE-VAN RIJN aan dat Matthijs van Nieuwkerk werkt aan een dagelijkse show tijdens de Olympische Spelen. En nu zegt RTL opeens dat 'in gezamenlijk overleg' is besloten de samenwerking uit te stellen. Dat is niet een beetje geschift. Dat is compleet van het padje. Want RTL wist natuurlijk al lang dat er los van wat er in het Volkskrant-artikel stond al meer verhalen over Matthijs van Nieuwkerk de ronde deden. RTL wist natuurlijk ook gewoon dat dat rapport nog zou verschijnen. En RTL deed dus de afgelopen weken of ze daar schijt aan hadden door Van Nieuwkerk aan te trekken, afgelopen vrijdag extra in de etalage te zetten en hem daar nu weer uit te kieperen. Matthijs van Neukwerk zal heus wel een lul zijn, dat vinden wij ook, maar als je hem nu opeens gaat lopen cancelen omdat de publiciteit de afgelopen dagen niet echt lekker liep, dan ben je echt een principeloze zak hooi die eens even flink in zijn gezicht getuft zou moeten worden.

UPDATE: RTL publiceert brief (na de breek) waarin Matthijs van Nieuwkerk piswoest de schuld geeft aan iedereen behalve Matthijs van Nieuwkerk