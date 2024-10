(wij verwachten ook veel van de nieuwe reallifesoap van Gerard Joling, red.)

Thomas Erdbrink gaat voor RTL een serie maken waarin hij "een frisse blik werpt op regimes die de westerse wereld als vijandig beschouwt." Noem ons mierenneukers, noem ons azijnpissers, noem ons scherpslijpers, noem ons jankneuzen, noem ons aanstellers, noem ons wat u wilt, tot uw dienst, maar we zijn toch over dit zinnetje in de jubelaankondiging van gisteren (dus voor de raketaanval) van het nieuwe RTL-seizoen in onze favoriete mediakrant AD (dook ook hier en hier op) gestruikeld. Want de laatste series van Thomas Erdbrink voor de VPRO waren in Iran en Afghanistan (afgezien van een pijnlijk tussendoortje bij Zomergasten waarin hij zelfs afgezet tegen een notoir leeghoofd als Wilfried de Jong een beetje dom en onbelezen overkwam) en het zou ons niks verbazen als hij daar opnieuw een kijkje zou nemen, en anders zal het ook wel geen Japan of Singapore worden.

Nou kun je veel zeggen over de regimes in Iran en Afghanistan, je kunt bijvoorbeeld zeggen dat ze door de westerse wereld als vijandig worden beschouwd. En hee. Strikt genomen is dat niet onwaar. De westerse wereld - waar RTL trouwens onderdeel van uitmaakt, sterker nog, als een alien hier op aarde zou landen en ons vroeg 'wat is de westerse wereld eigenlijk?' dan zouden wij hem/haar/hen aanraden op een willekeurige dinsdagavond drie uur lang non-stop naar RTL4 te kijken, dan heb je het wel zo'n beetje gezien qua westerse wereld en kun je meteen de eerste de beste vlucht terug naar Trisolaris pakken - beschouwt de regimes in Iran en Afghanistan inderdaad als vijandig. Dat doet de westerse wereld, wij dus, omdat deze regimes de vijanden van de westerse wereld zijn.

Sterker nog, gisteravond schoof Erdbrink hoogstpersoonlijk aan bij Renze om te pochen dat hij een presentatieklus bij Bar Laat had afgewezen omdat hij zo ontzettend graag bij RTL wilde werken, en had hij een video uit zijn vorige serie meegenomen uit Afghanistan, waar meisjes onder het regime van de Taliban niet naar school konden, en inmiddels helemaal de deur niet meer uit mogen. Voor de mensen achterin de persafdeling van RTL: de regimes die dat doen zijn onze vijanden. Als je in de discussie wel of niet meisjes naar school sturen een neutraal standpunt wilt innemen en schrijft dat dit soort regimes door de westerse wereld als vijandig worden beschouwd, dan mag dat, we zijn hier immers in de westerse wereld. Maar een frisse blik is het niet.