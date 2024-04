Voor het eerst in zeven maanden is het een dag MOOI en die hadden we wel zien aankomen met z'n allen: dat DIT ECHT NIET NORMAAL IS MAAR OVER TIEN JAAR IS HET WEL NORMAAL. Tegenwoordig hoef je die apocalyptische meuk niet meer te zoeken in de krant, maar krijg je het gewoon op je bordje van RTL, dat na een rondje linksrijden op de rotonde alle afslagen heeft gemist en nu weer in tegengestelde richting aan het dokkeren is. Tussen berichten als 'Micha is aseksueel in een 'wereld die om seks draait'' en 'Wat vroeg jij je af toen je de trouwfoto van de Siamese tweeling zag?' kon er nog net even geworsteld worden met HET KLIMAAT. Op bericht één al een MILJOEN haatkliks en toen dachten ze: goh wat een superidee, dit doen we een dag later gewoon nóg een keer. Want ja, dat geeft zo lekker veel pageviews. Nou gefeliciteerd hoor, RTL, met jullie HETE TAKES.