De journalistieke vereenzelviging met de Debby Gerritsen Divisie was natuurlijk al enige tijd gaande. Zet de pushmeldingen van je RTL-app maar eens aan: 'Vooral vrouwen kopen weer vinylplaten', 'Zo dien je een claim in tegen Booking', 'André Hazes is verliefd' - had allemaal een op een in de natte krant kunnen staan. Wel fijn voor RTL dat ze die crack straks kunnen maken onder de vleugels van DPG: door in België belastingcoke te snuiven kunnen ze híer al die kranten en mediabedrijven Belgificeren. DPG neemt RTL over. Dan krijg je dus: mediaconcentratie, want het is niet dat het AD, de Volkskrant, Het Parool, Trouw en al die andere DPG-vehikels nog van die eigenzinnige journalistieke producties produceren. Kenner Mark Koster: "DPG zal na overname meer grip krijgen op advertentieprijzen, op inhoud van in naam onafhankelijke titels en RTL gebruiken om DPG-titels te promoten. Als buit binnen is, rollen de marketeers en socio-mediabazen binnen." In dit extreem verschraalde medialandschap waar iedereen bij elkaar op schoot zit en iedereen gewillig bukt voor dikke klodders Vlaamse mayo is er een klein Gallisch dorpje dat dapper weerstand biedt. Klik hier. Steun onafhankelijkheid. Nie wieder die Belgier ist jetzt.