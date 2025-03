de avondshow met lubach weet je nog een beetje de d66-versie van hep op feesboek gestaan maar nu MAAR NU is hij naar rtl centristisch lullen rechts vullen weet je wel ook een keer zo'n solovoorstelling van hem gezien in het theater was dat wat nee niet per se alsof iemand een uur lang moppen vertelt en na elke mop heel triomfantelijk kijkt terwijl er niemand moet lachen en de stilte is zo stil dat je toch het gevoel krijgt dat je eigenlijk moet lachen maar je doet het niet even iets anders heb je dat artikel in de volkskrant gelezen over lubach nee hoezo nou hoeft ook niet maar die infographic zou dat de domste infographic zijn in de geschiedenis van de infographics nu je het zegt dat zou best eens kunnen kloppen nou wat een mooie nieuwe studio zeg en wat leuk dat hij zijn baard iets langer heeft laten staan dit is duidelijk andere koek o nee gewoon hetzelfde maar dan MAAR DAN iets minder grappig goh wat leuk zeg allemaal piemelgrapjes de hele avond langer item langer item langer item defensie heeft mensen nodig lubach heeft allemaal voxpopjes naast elkaar gemonteerd van diverse media ze vragen aan mensen op straat of zij het leger in zouden willen de mensen geven allemaal domme antwoorden ha ha ha satire satire satire trump houdt van poetin want hij houdt van sterke leiders daarom houdt hij ook van orban terwijl orban nou orban die is juist hartstikke stom hee leuk een montage over dick schoof snap je 'm DICK schoof dat is engels voor piemel piemelgrapjes piemelgrapjes piemelgrapjes nederlands elftal grapjes grapjes grapjes ha ha ha langer item langer item langer item INGRID COENRADIE het is eigenlijk heel stom wat de pvv wil je kunt helemaal niet acht mensen in een cel stoppen en ze dan staand laten slapen wat zeg je nu spierballentaal en anabolenoplossingen bij de pvv is het heus wat goed dat iemand dit eens blootlegt en dan ook nog eens verpakt als grapje arjen lubach als we jou toch niet hadden grapjes grapjes grapjes amirite amirite amirite ho het is al klaar nou wat een revolutionaire tv dankjewel zeg hartstikke leuk