Verschrikkelijke buitenlandse inmenging in landelijke politiek door George Soros Elon Musk Vladimir Poetin Arjen Lubach, bekend van De Avondshow met Arjen Lubach, en iets minder van LUBACH. Daarmee is de andermansgrapjes-voorlezer hard onderweg een hele zender te ruïneren, kijkt geen kip naar, maar gelukkig heeft RTL hele diepe zakken en dus MARKETING. Bovenstaande video over Groenland is eerlijk gezegd best aardig, dat hebben Jonathan van 't Reve en consorten goed gedaan. En dus bedacht RTL iets "leuks" om het fragment alsnog onder de aandacht te brengen, stuurde er een persbericht over naar ANP, en nam dat persbericht vervolgens integraal over van ANP (wanneer wordt AI de communicatieklasse fataal, vraagt u zich misschien af, en eerlijk gezegd kunnen ook wij niet wachten). "Lubach sloot zijn uitzending af met een peiling waaruit blijkt dat 85 procent van de Groenlanders 'Naagga' zegt tegen het plan van Trump, oftewel 'nee'. Daarom heeft hij 250 petjes laten maken, die qua kleur en vormgeving doen denken aan de kenmerkende MAGA-petjes. De petjes zijn inmiddels op de post gegaan richting de Groenlandse politieke partijen, meldt de redactie." Tweehonderdvijftig petjes. Die qua kleur en vormgeving doen denken aan de kenmerkende MAGA-petjes. Op de post richting Groenland. Nou, super. En dan gaan andere media, wij incluis, daar dus nog over berichten ook. Stuur hulp.