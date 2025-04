Attentie! Hier volgt een stukje carrièreadvies voor mensen van beperkt talent, en daar kennen we een heleboel van. Mensen die elke avond voorspelbare meningen aan elkaar praten met een saus van nog voorspelbaardere formulegrapjes, mensen die het verdriet van een in het slop geraakte Hollywood-carrière staan te verwerken op de A12, mensen die een flauw consumentenprogramma aan elkaar babbelen en denken dat ze zichzelf daarmee tot een groots revolutionair maken. Mensen die door hun volgers massaal "dapper" en "moedig" genoemd worden, maar die eigenlijk elke uitspraak of gedachte die ook maar een beetje tegen de status quo der grachtengordelrevolutionairen ingaat onder koste wat het kost bespugen en vertrappen. Dat slag volk. De talenten van Hans Teeuwen laten zich ondertussen maar lastig begrenzen. Dat bewijst hij nog maar eens door een in deze korte video zowel uit te blinken als make-up-artist, klimaatlaaf-imitator, latenightshowhost/autocuelezer en zelfhulpgoeroe. Helaas vond Teeuwen het ook nodig af te sluiten met een behoorlijk nodeloze veeg uit de pan naar Marc Dutroux, maar dat vergeven we hem. WE ENDORSE THIS MESSAGE.