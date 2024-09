BOOS. Niet te verwarren met B.O.O.S. van wijlen Bart de Graaff. Dat stamt namelijk uit de tijd vóór BNN, de omroep die ooit haar ziel zou verliezen aan BNNVARA. Maar BOOS dus, was ooit een programma waarin een onfrisse en tamelijk onbekende Tim Hofman op ludieke wijze de deur intrapte bij instellingen die op enigerlei wijze iemand gedupeerd hadden. Dat het programma veranderd is, werd onlangs al uiteengezet in deze diepgravende analyse van Michiel Lieuwma en iemand anders. De heilige Hofman die vecht tegen groots onrecht leek een trucje geworden. De ondernemers die overrompeld werden door de kokend kwaaie presentator hadden een prima verhaal, maar alles wat de relhitsige BOOS-makers boven de pet ging werd afgefakkeld met JE STAAT HIER DE BOEL GEWOON TE BELAZEREN, GIERIGE HUFTER! Zo kwam het in ieder geval over op de kijkers, die massaal kritiek hadden op Hofmans werkwijze. Er kwam zelfs een soort van mea culpa . De teruggefloten Tim zou voortaan strakker letten op DE TOON. Nou, dat lijkt niet helemaal gelukt. Op de nieuwste aflevering, waarin een louche fatbikehandelaar wordt GESLOOPT, kwamen exact dezelfde reacties.

Nou is het natuurlijk zo dat fatbikers niet goed zijn in zelfrelativering, zoals ze bijvoorbeeld ook niet goed zijn in normaal fietsen of verkeersregels naleven. Het is ook zo dat we geen Michiel Lieuwma zijn en geen zin hebben deze BOOS-aflevering van minuut tot minuut te analyseren. Kleine samenvatting van de 'confrontatie': de beschuldigde fatbikeverkoper geeft herhaaldelijk aan graag op een afgesproken moment een afspraak te maken met de programmamakers, zodat van tevoren alle stukken kunnen worden doorgenomen. Guerrillajournalist Hofman biedt daartoe geen enkele ruimte. Die blijft beschuldigingen herhalen, op zo'n manier dat de fatbikeverkoper geïrriteerd raakt. Ons persoonlijke dieptepunt; een zoveelste poging van de beschuldigde om ertussen te komen met een tegenvoorstel wordt door Tim afgekapt met "SSSSHHHHT".

Als er gezeik op Tim Hofman is, zitten wij graag op de eerste rij. De kritiek lijkt niet alleen van boze fatbikers te komen. Een greep uit de commentaren: "Ik dacht dat tim laatst wel zn les geleerd had. Was altijd fan van boos maar hij begint echt door te schieten.", "Het valt me op dat Tim het heel spannend vind als de tegenpartij vriendelijk blijft, Armando was prima redelijk en gaf aan niet te kunnen reageren op iets waarvan hij de context niet kon inzien. Tim, je hebt wat te reflecteren kerel, dit is niet de eerste keer.", "Tim je bent gewoon WEER onredelijk bezig met je gepush "pak je telefoon" enz enz. Ik ben er echt klaar mee nu. Unsubbed.", en zo gaat dat nog wel een tijdje door.