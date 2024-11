Nou kom maar op

Opwinding. Eerder deze week kondigde BOOS een uitzending over Feyenoord aan en om 16:00 is het zover. Waarover precies is onduidelijk maar de club nam vanmiddag vast de vlucht naar voren en publiceerde een hallucinant soort essay, waarin merkwaardige bespiegelingen op de tijdgeest ("Algehele verruwing van de maatschappij, de spreekwoordelijke korte lontjes en de helaas toegenomen intolerantie op vele terreinen") worden afgewisseld met allemaal dingen die Feyenoord klaarblijkelijk heel erg goed doet (ze hebben bijvoorbeeld een conferentie over antisemitisme bezocht, of zo). Nou dan weet je het wel: stront aan de knikker. Of niet natuurlijk, maar dat zien we zo wel. Updates hieronder; zelf kijken op YouTube. Update Voor we beginnen willen we graag even benadrukken dat dit bestaat: Christelijke Kameraden, hoogstreligieuze Feyenoordfans.

Update Het heet: Geweld, antisemitisme en homofobie: hoe Feyenoord achter zijn hooligans blijft staan.

Update Er zijn banden tussen Feyenoordhooligans en bestuur, en Feyenoord zou antisemitische en gewelddadige fans beschermen. In eerste instantie dus niets nieuws onder de horizon.

Update Tim is op bezoek bij Paul, sportschoolhouder en topman van Roze Kameraden, een supportersvereniging voor niet-heteroseksuele supporters. Samen lezen ze appjes van harde kern pipo's.

Update Voor de duidelijkheid: inmenging van de harde kern gebeurt bij veel, zo niet alle clubs. Want ja, als die mensen in je tuin gaan staan of je kinderen bedreigen is het snel klaar met de principes. Helaas.

Update Iets meer Danny Dyer en ietsje minder Tim Hofman graag.

Update Lekker ronkend muziekje eronder. Dit is steeds meer ouderwetse teevee aan het worden.

Update Onderzoek is gedaan in samenwerking met NRC. Leeslinkje hier.

Update eh ja het nieuws: een medewerker van Feyenoord heeft dit jaar geprobeerd een zware mishandeling in De Kuip verborgen te houden.

Update Eerlijk is eerlijk: alles harde kernsupporters van elke club zijn een beetje Roze Kameraden.

Update INTIMIDAASIE!