Ach, Ajax "Amsterdam", nou, laat dat Amsterdam maar achterwege hoor, bijna al die gasten komen uit wat ze zelf laatdunkend "de provincie" noemen. Achterlijk bioscooppubliek, elitaire sukkels. Die gaan serieus in pak naar het stadion. Fun fact: een van de lijfliederen luidt '90 minuten lang', maar onderzoek wijst uit dat 85,4% procent van de "supporters" nooit langer dan 70 minuten in het stadion is blijven zitten. Dit is mijn club, mijn ideaal, nu snel naar huis want file, later allemaal!

Pfff. Feyenoord? Wat is dat toch met die mensen. Zijn drukker met praten over "de sfeer" die ze maken dan daadwerkelijk sfeer maken. En serieus: waarom heeft nog steeds één op de drie van die knakkers zo'n vies snorretje? Het is niet verboden om iets anders van Van Nelle-shag te roken hè, jongens? Fun fact: onderzoek wijst uit dat op de tribunes van de "arbeidersclub" 85,4% een uitkering heeft. Werken voor je kk geld, sukkels!

Niets van wat hierboven staat is (per se) waar, maar het zal vanavond (iets minder beschaafd verwoord) uit tienduizenden kelen klinken. Koester dat. Is het niet een ultiem teken van beschaving dat we het schuimbek-tribalisme in onze cultuur hebben weten te kanaliseren naar iets lulligs als een voetbalpotje, veilig gespeeld in een voetbalstadion?

De grachten vs de havens. Mooi man. Moge De Beste™ winnen!

UPDATE 18u04: AFGETRAPT

UPDATE '5: Ajax leidt uit het niets met 0-1 na een fout van keeper Wellenreuther.

UPDATE '17: Bueno peunt de bal bijna in eigen goal na vije trap Ajax, maar bal gaat naast.

UPDATE '23: Ajax komt langs de verdediging en Godts bijna met een kans voor open doel, Hwang redt Feyenoord.

UPDATE '25: Ajax 0-2. Miscommunicatie achterin bij Feyenoord leidt tot goal Jorrel Hato, uit een corner.

UPDATE '31: Snel genomen vrije trap leidt tot kans voor Feyenoord. Milambo schiet naast.

UPDATE '34: Gele kaart Youri Baas na vloeren Feyenoord-back Read, die bezig was aan een prima dribbel.

UPDATE '40: Wellenreuther redt inzet van Mika Godts na een counter van Ajax. Ondertussen wordt Feyenoord-spits Ueda met pijn naar de kant gehaald. Caranza erin.

UPDATE '41: Bal wordt uit coulance teruggegeven aan Feyenoord, maar Akpom dacht dat hij daar even misbruik van kon maken. Opstootje volgt. Geel voor Bueno.

UPDATE '43: Bijna kans voor Feyenoord, maar Caranza schiet hem met een volley naar de derde ring.