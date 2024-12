Ja nee, dit kun je natuurlijk uittekenen, een paar van die hele en halve nazi's van Lazio, die volgens Halsema helemaal niet welkom zijn, gaan straks pontificaal op de Dam staan en allemaal liederen blèren waarvan de volgende dag op sociale media blijkt dat ze kwetsend zijn en aan oorlog refereren en dan komen er een etmaal eerder natuurlijk 'uit allerlei hoeken van het land' mannen naar Amsterdam om hun boosheid, frustratie en verdriet over de situatie in de jaren '40 bot te vieren op loslopende Italiaanse supporters. Dat is misschien niet netjes maar u moet zich ook een beetje in die jongens verplaatsen, de fiets van hun (over)grootvader, de hongerwinter, + het gegeven dat Italianen niet van je kennen winnen maar je wel van ze ken verliezen. En de taxichauffeurs natuurlijk, als er iemand de schurft heeft aan hypermasculiene fasjistjes met conservatieve kutideeën zijn het de taxichauffeurs wel. We verheugen ons nu al op de documentaire van Salaheddine Benchikhi. Wir sind den Krieg nicht vergessen Non abbiamo dimenticato la guerra!